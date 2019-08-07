Более 2 тыс. деревьев высадят осенью в Москве в честь новорожденных москвичей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч деревьев появится в лесопарках Москвы осенью в рамках проекта "Наше дерево" в честь москвичей, которые родились в этом году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Этой осенью в 27 столичных лесопарках высадят более 2300 именных деревьев в рамках проекта "Наше дерево". Его участники - москвичи, дети которых появились на свет в этом году. Липы, дубы, сосны, ивы и клены высадят в честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антона Кульбачевского, которые приводятся в сообщении, проект стартовал 15 апреля. Заявки на высадку деревьев этой осенью принимались до 31 июля, с 1 августа начался прием обращений на посадку осенью 2020 года.

Москвичи могли выбрать парк участок и породу дерева на портале mos.ru. Самым популярным местом стал Измайловский парк, породой дерева - липа. Высаживать растения планируют в октябре. В течение двух недель после посадки родителям в личный кабинет на mos.ru придет электронное свидетельство об именном дереве с его точными GPS-координатами.

По данным Кульбачевского, на 2020 год уже подано более 190 заявок. Участки подготовлены в 25 парках Москвы.