Самолеты Ил-76 приступили к проливке территории военного склада под Ачинском

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 Минобороны РФ начали сбрасывать воду для проливки территории склада в поселке Каменка Красноярского края, где произошел пожар. Планируется, что в среду самолеты совершат более 20 вылетов, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.