{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолеты Ил-76 приступили к проливке территории военного склада под Ачинском

В среду они совершат более 20 вылетов

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 Минобороны РФ начали сбрасывать воду для проливки территории склада в поселке Каменка Красноярского края, где произошел пожар. Планируется, что в среду самолеты совершат более 20 вылетов, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

На эту тему
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

"Ил-76 приступили к проливке территории, где был пожар. Самолеты взлетают с аэродрома Красноярска. Каждый Ил-76, сменяя друг друга, веерным способом будет сбрасывать по 42 тонны воды", - отметили в Минобороны.

6 августа самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации для проливки территории склада было сброшено 294 тонны воды.

Теги
РоссияКрасноярский край
Эксперт: уровень профзаболеваемости в России занижен из-за формальных медосмотров
Главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава Игорь Бухтияров считает, что наиболее эффективным методом снижения риска развития профессиональных заболеваний является улучшение условий труда
Читать полностью