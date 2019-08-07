Самолеты Ил-76 приступили к проливке территории военного склада под Ачинском

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 Минобороны РФ начали сбрасывать воду для проливки территории склада в поселке Каменка Красноярского края, где произошел пожар. Планируется, что в среду самолеты совершат более 20 вылетов, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
"Ил-76 приступили к проливке территории, где был пожар. Самолеты взлетают с аэродрома Красноярска. Каждый Ил-76, сменяя друг друга, веерным способом будет сбрасывать по 42 тонны воды", - отметили в Минобороны.
6 августа самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации для проливки территории склада было сброшено 294 тонны воды.