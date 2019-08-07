Эксперт: около 12 тыс. случаев онкозаболеваний в России ежегодно связаны с профессией

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. случаев онкозаболеваний в России ежегодно связаны с профессией, однако фактически признаются только 20-30 случаев. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.

По его словам, в России, как и во всем мире, существенная доля онкологических заболеваний связана с вредными профессиональными факторами.

"Однако в настоящее время в стране регулярно регистрируются лишь 20-30 случаев профессиональных онкологических заболеваний. Это практически ничто, поскольку в соответствии с существующими прогнозными оценками реальная расчетная доля с учетом количества канцерогенных производств составляет порядка 8-12 тыс. новых случаев в год", - сказал Бухтияров.

Вредные профессиональные факторы устранимы. "Поэтому специалисты считают, что в настоящее время надо максимально усилить меры по предотвращению "профессионального" рака, [обозначив эти действия] как важное направление снижения смертности от онкологических заболеваний", - добавил собеседник агентства.