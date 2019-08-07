Роскачество выявило превышение суточной нормы сахара в более 50% шариков для завтрака

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Роскачество провело исследование готовых завтраков и обнаружило в более чем половине проверенных шоколадных шариков превышение суточной нормы потребления сахара в два раза. Об этом говорится в сообщении организации.

В рамках исследования проверили 14 наиболее популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков. Продукция была испытана по 50 показателям, включая проверку на содержание посторонних примесей, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки, калия, кальция и витаминов, массовую долю клечатки, цвет, вкус и запах. Особое внимание эксперты уделили массовой доле сахарозы, поскольку этот параметр позволяет сделать вывод о пользе готового завтрака и его полноценности, в том числе для детей.

"Согласно результатам исследования, более чем в половине проверенной продукции массовая доля сахарозы превышала суточную норму сахара в два раза (при рекомендуемой норме в 22 г эксперты зафиксировали содержание сахара более 40 г)", - отметили в Роскачестве.

В ходе технологической переработки углеводы, содержащиеся в сухих завтраках, переходят в категорию быстрых, поэтому после такого приема пищи ребенок проголодается уже через час, прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева результаты исследования.

Кроме того, систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляет порядка 380 ккал на 100 г продукта для одной порции без учета молока, предупредила она.

Полные результаты исследования с рейтингом товаров Роскачество опубликует в октябре.