Кабмин поддержал законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ с некоторыми замечаниями поддерживает законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и матерей с детьми до трех лет, автором которого выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Копия официального заключения кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом замечаний", - говорится в заключении.

Как отмечается в документе, по законопроекту имеются юридико-технические замечания, в частности, предлагается в его наименовании отразить предмет правового регулирования. Кроме того, по мнению кабмина, нуждается в обосновании особый порядок вступления законопроекта в силу, который не соответствует общему порядку, установленному законом "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания".

Законопроект устанавливает, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей (до трех лет), должны содержаться отдельно от остальных женщин. Кроме того, документ предлагает установить норму санитарной площади в размере не менее 4 кв. м на каждого малолетнего ребенка, который находится в СИЗО вместе с матерью. В настоящее время санитарная площадь в камерах устанавливается в расчете лишь на подозреваемых и обвиняемых, следует из пояснительной записки.

Данная законодательная инициатива была анонсирована еще в 2018 году, документ несколько раз дорабатывался сенатором с учетом замечаний профильных ведомств. Принятие законопроекта, как полагает автор, будет способствовать улучшению условий для женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей. В конце июля документ был внесен в Госдуму.