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Эксперт: уровень профзаболеваемости в России занижен из-за формальных медосмотров

Главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава Игорь Бухтияров считает, что наиболее эффективным методом снижения риска развития профессиональных заболеваний является улучшение условий труда

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Уровень профессиональной заболеваемости в России в десятки раз ниже, чем в странах Европы из-за низкокачественных медицинских осмотров, заявил в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.

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"Действительно, по сравнению со странами Европы уровень профессиональных заболеваний у нас в десятки раз ниже, даже несмотря на то, что условия труда на предприятиях оставляют желать лучшего", - сказал он.

Наиболее эффективным методом снижения риска развития профессиональных заболеваний является улучшение условий труда, сообщил Бухтияров.

"Однако это затратно и требует времени. Гораздо проще не выявлять заболевание вообще. Поэтому сегодня некоторые работодатели сознательно нанимают медицинскую организацию, которая проводит медицинские осмотры дешево, делает многие вещи формально, практически не выявляя ничего", - пояснил он.

Бухтияров напомнил, что сегодня в России ежегодно выявляется порядка 5-7 тыс. случаев профессиональных заболеваний, при этом порядка 10 млн россиян работают на вредных и опасных производствах.

Теги
Россия
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