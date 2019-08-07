Главный профпатолог Минздрава считает оправданным доступ работодателя к медкарте работника

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Медицинская карта работника может быть доступна для работодателя в тех случаях, когда от здоровья работника зависит безопасность окружающих, либо когда сотрудник трудоустраивается на вредное и опасное производство. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.

"Я думаю, что здесь возможны какие-то перегибы, как со стороны работодателя, так и стороны работника, но в целом доступ к определенной информации вполне оправдан", - сказал он.

Например, после получения черепно-мозговой травмы человек не может работать водителем общественного транспорта, поскольку от состояния его здоровья зависит безопасность других людей. "В таких случаях работодатель имеет право знать, что случилось", - пояснил Бухтияров.

С другой стороны, некоторое работники скрывают свои заболевания, только перед пенсией у них появляются профзаболевания. "При этом в ходе периодических осмотров у этого человека было все хорошо", - добавил собеседник агентства.

Бухтияров сообщил, что в рамках модернизации нормативно-правовой базы предполагается, что работодатель и Фонд социального страхования с согласия работника могут иметь доступ к некоторым медицинским данным сотрудника.