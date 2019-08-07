Минздрав оценит влияние психоэмоциональных нагрузок на здоровье пилотов и врачей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минздрав разработает методики оценки влияния напряженности труда на здоровье работника, в первую очередь это коснется летных экипажей и врачебного персонала. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.

Ранее Минтруд по инициативе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложил разработать методику оценки влияния на здоровье работника эмоциональных и интеллектуальных нагрузок.

"Этот фактор недооценен, поэтому мы уже второй год работаем над разработкой методики оценки напряженности труда, в частности, у летных экипажей", - сказал Бухтияров.

По его словам, в действующей системе оценок в некоторых авиакомпаниях труд летчиков оценивается как оптимальный и фактически по своей напряженности соответствует напряженности работы водителя троллейбуса. "Это спорно как с точки зрения здравого смысла, так и с точки зрения всех научных фактов, учитывая уровень информационной и сенсорной нагрузки, эмоциональной нагрузки, ответственности, дефицита времени на принятие решения, возможности возникновения аварийной ситуации", - пояснил главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава.

Он также отметил высокую эмоциональную нагрузку у врачебного персонала во время проведения операций.

"В следующем году по инициативе ФНПР мы также расширим исследования и для других профессиональных групп, в которых напряженность труда является существенным атрибутом профессиональной деятельности", - добавил Бухтияров.