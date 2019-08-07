Нижегородские власти создадут с "Волготрансом" совместное предприятие для речных перевозок

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области хочет создать совместное предприятие с самарским ООО "Волготранс", которое будет заниматься речными перевозками с использованием пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай", сообщает "Коммерсантъ".

Первый экскурсионный рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" совершило во вторник, отмечается в сообщении.

В настоящее время маршрутная сеть состоит из двух направлений и работает по выходным дням. Перевозки осуществляет одно судно, которое находится в собственности областного правительства и в оперативном управлении ГБПОУ "Борский Губернский колледж", который имеет лицензию на проведение речных пассажирских перевозок.

Финансовую модель совместного предприятия с ООО "Волготранс", которое заключило договор лизинга на покупку четырех аналогичных судов, планируют разработать в ближайшие месяцы. Как только СП получит все необходимые разрешительные документы, суда будут переведены на его баланс, пишет "Ъ".

Также региональные власти планируют разработать целую серию маршрутов, которую будет обслуживать "Валдай 45Р". Со слов губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, к 2020 году возможно развитие маршрутной сети до межрегиональной. Однако как отмечают эксперты, суда "Валдай" довольно дорогие. Стоимость одного судна оценивается в 110-115 млн рублей. Чтобы окупить их эксплуатацию необходимо использовать суда в период навигации каждый день, а не только по выходным дням, отмечает генеральный директор группы компаний "Гама" Дмитрий Галкин.