Власти Подмосковья планируют устранить дефицит места для мусора к концу 2019 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают полностью решить проблему дефицита места для захоронения бытового мусора в регионе до конца 2019 года за счет ввода в эксплуатацию как минимум пяти комплексов для его обработки. Сейчас нехватка мощностей в регионе составляет 3 млн т, сообщил ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

Ранее сообщалось, что в Московской области создается новая инфраструктура по обращению с отходами, в нее будут входить 12-13 комплексов по переработке отходов (КПО). Из них три уже введены в эксплуатацию: в Рошале, Зарайске и Серебряных прудах. Еще девять планировали запустить до конца года. Однако участники рынка высказывали мнение, что власти не успевают ввести оставшиеся КПО в 2019 году, что может отразиться на размере дефицита места для захоронения отходов.

"Да, мы закроем дефицит места для захоронения мусора в Подмосковье в этом году, - сказал Хромушин. - Когда введутся [КПО в] Мячково, Сергиевом Посаде, Кашире и Егорьевске, мы придем к территориальной схеме, [приведем показатели в соответствие]. Я надеюсь, что мы еще введем [КПО] в Поварово", - уточнил он список комплексов, которые скорее всего заработают в этом году дополнительно к трем уже запущенным.

Сейчас дефицит места для захоронения мусора в Московской области составляет порядка 3 млн т, добавил министр. В 2018 году он составлял 4,2 млн т, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в интервью ТАСС. Для понимания: согласно материалам правительства региона, по итогам 2019 года сама Московская область сгенерирует порядка 4 млн т бытового мусора.

Москва снижает объемы ТКО

Хромушин отметил, что дефицит места на полигонах не обострится из-за возможных сдвигов ввода в эксплуатацию КПО, потому что объем мусора, поступающего из Москвы в область, снижается в рамках соглашения между субъектами. В январе 2019 года он рассказывал, что по итогам 2019 года столица планирует ввести в Подмосковье 4,6 млн т, в 2020 году - 2,5 млн т, в 2021 году - 1,4 млн т, в 2022 году - 1,4 млн т.

12-13 комплексов по переработке отходов в Подмосковье станут частью новой инфраструктуры обращения с мусором. Так, после запуска сортировочных станций, раздельного сбора коммунальных отходов и КПО в регионе доля перерабатываемого мусора должна вырасти с 8% в 2018 году до 32% в 2019 году по планам властей.

Увеличение доли перерабатываемого мусора - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, к 2024 году на переработку должно отправляться 36% всех коммунальных отходов России против 7% в 2019 году.