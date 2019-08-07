Власти Подмосковья оснастили более половины площадок для мусора под раздельный сбор

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Порядка 60% контейнерных площадок в Московской области оснащены под раздельный сбор отходов (РСО). Доля меньше 100% потому, что их количество увеличилось почти наполовину, рассказал ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

Ранее сообщалось, что к старту РСО в Московской области в январе 2019 года планировалось оснастить все мусорные площадки в городах региона, где проживают более 100 тыс. человек. Затем срок сдвинулся на лето 2019 года.

"Те 13 тыс. контейнерных площадок, которые у нас были первоначально, уже оборудовали. У нас появились дополнительно 7 тыс. площадок. Из них первые почти 2 тыс. сделали. Общий процент оснащения порядка 60% сейчас", - сказал Хромушин ТАСС. По его словам, такой результат также связан с недостаточным оснащением под РСО сектора ИЖС, дачных и садовых товариществ в Подмосковье.

Так, по данным председателя Союза дачников Подмосковья, первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина, в мае 2019 года под раздельный сбор были оборудованы площадки в менее чем 50% СНТ региона (в 42 СНТ). Остальные должны перейти на новую систему в течение осени.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.

В Подмосковье высокий запрос на раздельный сбор отходов. Он спровоцирован событиями 2017-2018 годов, когда дефицит места для захоронения бытового мусора вылился в потребность строить новые объекты обращения с отходами и эксплуатировать действующие полигоны на грани возможностей. Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят снизить долю складируемого на свалках Московской области мусора с 91% в 2018 году до 16% к 2030 году.