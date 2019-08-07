Завершилась реконструкция здания детского хосписа "Дом с маяком" в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Реконструкция здания детского хосписа "Дом с маяком" в Москве завершилась, подрядчик ввел в эксплуатацию новую пристройку для стационарного отделения, сообщили в среду в пресс-службе департамента градостроительной политики города.

"Проектом, реализация которого началась в 2015 году, было предусмотрено возведение 3-этажной пристройки к существующему зданию по адресу: Долгоруковская улица, дом 30, строение 1 и строительство 4-этажного здания на месте сноса строения по адресу: Долгоруковская,30 строение 3. На данный момент все работы завершены. Объект введен в эксплуатацию", - сказал руководитель департамента Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении.

Общая площадь реконструкции, по словам Левкина, составила 5 тыс. кв. м. На первом и втором этажах нового корпуса разместят 15 одноместных палат, а на третьем и четвертом будут офис выездной службы, помещения для координаторов, бухгалтерия, отдел физической терапии и благотворительный магазин.

"Детский хоспис "Дом с маяком" - это благотворительная организация, которая существует преимущественно на пожертвования людей и оказывает паллиативную, медико-социальную помощь нуждающимся детям и психологическую и социальную поддержку родственникам. Учреждение является уникальным и единственным в городе Москве, в связи с чем сдача его в эксплуатацию очень важна для пациентов и сотрудников", - отметил Левкин.