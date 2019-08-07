СМИ: каждый восьмой житель Великобритании умирает в результате развития деменции

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Деменция становится одной из самых частых причин смерти среди жителей Соединенного Королевства. Как информировала в среду газета Daily Mail, смертность от нейродегенеративных заболеваний в сравнении с 2015 годом, когда была зафиксирована 61 тыс. летальных исходов, возросла на 13%.

В прошлом году в стране скончались около 70 тыс. человек, у которых были диагностированы подобные заболевания, что составляет 12,8% от общего числа смертей (541,6 тыс.), зафиксированных в Англии и Уэльсе. Медики при этом предупреждают, что данный показатель в будущем будет только расти на фоне увеличения продолжительности жизни и отсутствия эффективного лечения такой формы деменции, как болезнь Альцгеймера.

Английская правительственная служба Public Health England ранее заявила, что до трети случаев деменции можно избежать изменением повседневных привычек. При этом лишь только два процента людей владеют информацией о том, что они могли бы сделать, чтобы уменьшить риск возникновения заболевания. В группе риска находятся те, кто ведет малоподвижный образ жизни, курит табак и употребляет алкоголь. Свой вклад вносят также высокое артериальное давление и ожирение.

Болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма деменции, приводит к тяжелым психическим и функциональным расстройствам вследствие гибели клеток головного мозга. Чаще всего она встречается у людей старше 65 лет. Средняя продолжительность жизни больного после диагностирования заболевания зависит от его возраста, но, как правило, составляет 7-10 лет. Согласно последним данным, от болезни Альцгеймера на сегодняшний день страдают около 50 млн человек по всему миру, их число с каждым годом возрастает и, по некоторым оценкам, может к 2050 году превысить 131 млн.

В Соединенном Королевстве от различных форм деменции страдают в общей сложности 850 тыс. человек. Ожидается, что их число к 2025 году превысит миллион, а в 2050 году составит 2 млн.