Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе артиста.

Ранее народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на родственников Токарева сообщил, что ориентировочной датой выбрана среда, 7 августа.

"Сегодня похорон не будет. Они не переносятся, журналисты просто обнародовали информацию, которую мы не подтверждали", - сказала собеседница агентства.

Исполнитель песен в жанре русского шансона Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах.

Впоследствии получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около 20 музыкальных альбомов. В 1989 году по приглашению Госконцерта приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.

В репертуаре артиста - песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".