Хабаровские власти предложили расширить режим электронных виз на речные пункты пропуска

ТАСС, 7 августа. Распространение практики электронных виз на автомобильные и речные пункты пропуска даст возможность большему количеству туристов из Китая приехать в дальневосточное регионы. В среду консультант комитета по туризму Министерства культуры Хабаровского края Татьяна Миронова рассказала об этом ТАСС.

В соответствии с действующим законодательством электронные визы выдаются иностранцам, прибывающим через пункты пропуска свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином РФ воздушные пункты пропуска в ДФО. 6 августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Россию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"По данным за прошлый год, Хабаровский край посетило порядка 55 тыс. иностранцев, среди которых в основном китайцы и корейцы. Свыше 24 тыс. иностранцев посещают Хабаровск через речной пункт пропуска по маршруту Фуюань (Китай) - Хабаровск. Однако в этом речном пункте пропуска механизм электронных виз не доступен. Если бы был распространен на него, это упростило бы процедуру въезда в город и сделало бы посещение Хабаровска более привлекательным для туристов из Китая", - сказала ТАСС Миронова.

Всего с августа 2017 года, когда начал применяться режим электронных виз, Хабаровский край, посетили 915 иностранцев. По электронной визе въехать можно только через международный аэропорт Хабаровска, о массовом использовании электронных виз речи пока не идет. Также правительство региона обращалось в Минвостокразвития и другие структуры с предложением сделать доступным выезд из России не через тот же пункт пропуска, через который состоялся въезд, а через пункт пропуска, где доступны электронные визы, в другом регионе Дальнего Востока. По словам собеседника агентства, иностранцы все чаще хотят посетить не один дальневосточный город, а сразу несколько за одну поездку.

По данным Минвостокразвития, за время действия программы Дальний Восток по электронной визе уже посетило более 81 тысячи иностранных граждан. Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без консульского сбора.

Больше всего такой механизм популярен среди граждан КНР. Электронной визой к середине июля 2019 года воспользовались более 60 тыс. жителей Китая и более 16,8 тыс. туристов из Японии.