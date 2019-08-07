Больше половины объектов ЖКХ на Ставрополье готовы к отопительному сезону

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Готовность объектов ЖКХ Ставропольского края к отопительному сезону составляет 60%, сообщила в среду пресс-служба краевого министерства ЖКХ.

"По данным мониторинга, готовность объектов жилищно-коммунального комплекса края оценивается в 60%. Это чуть больше, чем было зафиксировано на ту же дату в прошлом году - 49%. <...> В общей сложности предприятиями коммунального комплекса планируется направить на подготовку к предстоящей зиме более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подготовлено 446 котельных из 876 (51%), 133 из них капитально отремонтированы или реконструированы. Заменены более 30 км и подготовлены 768 км (54%) теплосетей.

"Проведены профилактические и ремонтные работы на очистных сооружениях водопровода и канализации. Подготовлено 7,8 тыс. км водопроводных сетей - это чуть меньше половины от запланированного объема работы. Из 345 насосных станций подготовлено 191, в трех выполнен капитальный ремонт", - отмечается в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, из 16,2 тыс. км электросетей подготовлено 8,7 тыс. км. Проведен капитальный ремонт 44 трансформаторных подстанций. Поставщиками газа подготовлено 10 тыс. км из 13,3 тыс. км газопроводов среднего и низкого давления, также производится ремонт изоляции и кранов.

"В многоквартирных домах (МКД) проводятся проверка и необходимый ремонт всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры: котельных, внутридомовых сетей, групповых и местных тепловых пунктов в домах, систем отопления, вентиляции. Выполняются промывка и гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка внутридомовой системы отопления. Из 11 тыс. МКД в крае больше половины уже подготовились к холодам", - уточняется в сообщении.