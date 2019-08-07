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В МФЦ назвали самые популярные у москвичей услуги в сфере соцзащиты

Первое место в рейтинге занимает услуга, связанная с изменением сведений для получения мер социальной поддержки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Самыми популярными социальными услугами в офисах "Мои документы" в Москве стали услуги, связанные с мерами социальной поддержки льготных категорий граждан. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, всего в офисах оказывают 73 услуги в сфере социальной защиты населения.

"Первое место в рейтинге заняла услуга, связанная с изменением сведений для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу поступило более 29,5 тыс. обращений. Своевременно предоставлять сведения о себе и вносить изменения в те, что были переданы прежде, очень важно. Это позволяет городу объективно оценивать ситуацию, в которую попал человек или его семья, и быстро предоставлять помощь", - говорится в сообщении.

Всего за три месяца горожане обращались за социальными услугами в МФЦ более 83 тыс. раз. Второе место заняли обращения за подтверждением статуса малоимущей семьи с детьми (10,7 тыс.), на третьем месте оказалась услуга бесплатных санаторно-курортных путевок для федеральных льготных категорий граждан (8,7 тыс.).

Чуть менее востребованными оказались услуги "Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы" (7,6 тыс.) и присвоение звания "Ветеран труда" и выдача соответствующих удостоверений (4,5 тыс.).

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