Очистка острова Вилькицкого может быть завершена к 2021 году

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960 - 1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба. По оценке экологов, с острова Вилькицкого предстоит вывезти около 1 тыс. тонн металлолома - брошенной техники, бочек, металлических конструкций.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Очистку территории острова Вилькицкого в Карском море планируется закончить к 2021 году, сообщил в среду губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram .

"Очистка острова идет третий сезон. Планируем завершить ее к 2021 году. Параллельно подумаем над тем, как реализовать туристический потенциал острова", - написал глава региона.

За месяц волонтеры, которые работают на острове, очистили территорию в 60 га, собрали более 500 бочек и 200 тонн металлического мусора.

"Сам попробовал себя в роли волонтера. Очень тяжелый труд. Ребята работают по восемь часов в день, всего с одним выходным в неделю. Проект привлекает десятки молодых людей не только из России, но зарубежных стран. В этом году на уборку острова приехали волонтеры из Израиля, Молдовы, Казахстана", - пишет Артюхов.

Об острове Вилькицкого

Ликвидация накопленного экологического ущерба на острове Вилькицкого началась в июле 2017 года. На сегодняшний день на острове побывали две экспедиции - в 2017 и 2018 годах. Волонтеры расчистили 10 га в районе метеостанции, а также 20 га прилегающей территории бывшей войсковой части и всю береговую линию острова, собрав 129 тонн металла.

Остров Вилькицкого является необитаемым, расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом, относится к территории ЯНАО. Ширина - около 9 км, длина - примерно 18 км. Он получил свое название в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Вилькицкого (1858-1913). С 1954 года на острове функционировала метеорологическая станция, с 2011 года она переведена в формат автоматической.