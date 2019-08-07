СМИ: в Бельгии мужчина случайно купил в баре картину Рембрандта за €500

Бельгиец из Льежа выяснил, что картина, купленная им 10 лет назад в баре у незнакомца за €500, стоит более €30 млн. Об этом сообщает газета The Brussels Times.

"Около 10 лет назад, во время случайной встречи в баре в городе Герсталь (провинция Льеж), мужчина завязал разговор с незнакомцем, который испытывал финансовые трудности. После этой беседы бельгиец решил помочь своему новому знакомому и купил у него изображение Иисуса за €500", - пишет издание.

Впоследствии мужчина показал эту картину своему увлекающемуся искусством знакомому, и тот предположил, что работа может стоить гораздо больше уплаченной за нее суммы. Картину отдали на экспертизу и она показала, что работа может стоить более €30 млн. Как отметили специалисты, на картине присутствуют детали, которые характерны для работ Рембрандта ван Рейна.

По сообщениям портала Sudinfo, владелец картины принял решение выставить ее на продажу, а вырученные деньги инвестировать в свой любимый футбольный клуб.

Рембрандт (Рембрандт Харменс ван Рейн, 1606 - 1669 годы) - голландский художник, гравер, мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Наследие художника - это 350 картин, более 100 рисунков и около 300 офортов, выполненных в разных жанрах - от психологического портрета до драматических библейских и евангельских сцен, от иронических уличных сценок до лирических сельских пейзажей.