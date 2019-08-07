В перинатальный центр Читы поступило оборудование для выхаживания "тяжелых" новорожденных

ЧИТА, 7 августа. /ТАСС/. Забайкальский краевой перинатальный центр в Чите получил новое медицинское оборудование, которое позволяет выхаживать младенцев после тяжелой асфиксии при рождении, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных забайкальского краевого перинатального центра введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование - система терморегуляции "Tecotherm neo", предназначенная для проведения процедур лечебного охлаждения и нагревания новорожденных. Это уникальный аппарат, который будет использоваться в единичных случаях, - только для самых "тяжелых" малышей из числа более 400 детей, получающих в течение года медицинскую помощь в отделении", - говорится в сообщении.

Стоимость оборудования - почти 3 млн рублей. Оно приобретено на средства территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Главный врач перинатального центра Елена Агафонова, слова которой приводятся в сообщении, пояснила, что новая система терморегуляции позволит осуществлять индуцированную гипотермию новорожденных после перенесенной тяжелой асфиксии при рождении - это приводит к снижению риска развития выраженных неврологических дефицитов на 20-25% и значительно снижает младенческую смертность.

Забайкальский краевой перинатальный центр работает с 2011 года. Он относится к стационарам третьего уровня и предназначен для оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным из Читы и районов края. Из-за специфики учреждения на долю перинатального центра приходится наибольшее число преждевременных родов в Забайкалье, и одной из его основных задач является выхаживание недоношенных детей.

В ближайшее время перинатальный центр пополнится инкубатором-трансформером для интенсивной терапии новорожденных. Новое оборудование поступит в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста в Забайкальском крае. Кроме того, в 2020 году в медучреждении планируют приобрести аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы интенсивной терапии и аппараты УЗИ экспертного класса для центра пренатальной диагностики.