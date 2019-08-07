Власти Малайзии с 1 сентября вводят сборы за вылет из страны

СИНГАПУР, 7 августа. /ТАСС/. Власти Малайзии с 1 сентября вводят сборы для всех пассажиров, вылетающих из страны. Подписанное министром финансов Лимом Гуаном Энгом постановление определяет разную сумму этого налога.

Как пишет газета The Straits Times, те, кто летит эконом-классом в страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда кроме Малайзии также входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, должны будут заплатить минимальную сумму - 8 ринггитов ($1,9). При этом другие, повышенные классы обслуживания, обойдутся путешественникам в 50 ринггитов ($11,9).

Те же, кто вылетает из Малайзии по другим направлениям в эконом-классе, будут облагаться сборами в размере 20 ринггитов ($4,7), повышенными классами обслуживания - 150 ринггитов ($35).

Представители Минфина также уточнили, что от уплаты налогов будут освобождаться дети до двух лет, а также пассажиры, путешествующие через аэропорты Малайзии транзитом, но при условии, что их остановка в стране не превышает 12 часов. Между тем, до сих пор неизвестно, каким образом необходимо будет оплачивать подобные сборы - во многих странах, где действуют такие налоги, они автоматически включаются в стоимость авиабилетов.

Малайзийская газета The Star ранее сообщала, что за уклонение от уплаты данного сбора может грозить лишение свободы на срок до пяти лет или же штраф в размере 1 млн ринггитов ($238 тыс.).

В прошлом году Малайзию посетили около 25,8 млн иностранных туристов, что не оправдало прогнозы властей, которые ожидали не менее 26 млн человек. Правительство ранее приняло программу Visit Malaysia 2020, которая предусматривает увеличение турпотока к 2020 году до 30 млн иностранных граждан.