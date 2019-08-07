ФСИН направила комиссию в "Кресты" для проверки сообщений об избиениях заключенных

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направила сотрудников центрального аппарата для проверки публикаций СМИ об избиениях заключенных в СИЗО "Кресты" в Колпине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В настоящее время назначена проверка по факту публикации в сети Интернет информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ФСИН России направила в Санкт-Петербург группу сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

В случае подтверждения информации материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, говорится в сообщении.

В УФСИН отметили, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают СИЗО, при этом заявлений о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1, не поступало.