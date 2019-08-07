Володин поддержал предложение о комплексном обновлении Мамаева кургана

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду выступил в поддержку инициативы властей Волгоградской области о реализации комплексного проекта по обновлению и благоустройству территории Мамаева кургана, призвав сделать ее доступной для всех категорий граждан и расширить там возможности для изучения истории Великой Отечественной войны.

В ходе своей поездки в Волгоград Володин вместе с губернатором области Андреем Бочаровым ознакомились с ходом выполнения работ по реставрации монумента "Родина-мать зовет!". По словам спикера, "регион делает все, чтобы она успешно была завершена" к 9 мая следующего года. При этом, указал он, "совершенно очевидно, что это первый этап".

"Одномоментно невозможно такую большую территорию, которая включает в себя порядка 169 га, обустроить, но это необходимо делать, - продолжил Володин. - Мы этот вопрос обсуждали, считаю правильным нам поддержать предложение региона. Необходимо всю территорию реконструировать, отреставрировать те объекты, которые являются памятниками историко-культурного значения". "Вместе с тем саму огромную территорию, которая поросла кустарником, необходимо облагородить с использованием уже новых технологий", - добавил председатель Госдумы, напомнив, что комплексные работы на территории мемориала не проводились со времен его открытия в 1967 году, в настоящее время обустроено лишь 10% от общей площади.

"Нам необходимо дальше продолжить нашу комплексную работу по полному приведению всей территории комплекса в то состояние, которое позволит здесь людям изучать нашу историю", - добавил со своей стороны Бочаров. "Этот проект поддержал президент России при непосредственном участии Вячеслава Викторовича [Володина]", - сказал он.

Доступность мемориала для всех

Володин призвал "создать возможности для того, чтобы сюда приезжало как можно больше" граждан. Он особо подчеркнул, что "здесь нет возможностей для тех, кто приехал с детьми, для людей с ограниченными возможностями посетить все места этого комплекса". "Когда мы начнем обсуждать проект, обязательно на это внимание обратим, чтобы создать такие условия", - заверил он.

В ходе осмотра мемориала Володин также предложил установить больше диарам с тем, чтобы посетители могли лучше изучить историю Сталинградской битвы. По его словам, "нужно легче" доносить события того времени до нового поколения, проложить исторические маршруты.

Говоря о возможных сроках реализации проекта, Володин указал, что работа будет поделена на несколько этапов. "Если проект удастся в этом году заказать, то за следующий год проект может быть выполнен, и 2021 год - начало его реализации", - пояснил он, добавив, что завершить обновление территории можно будет в течение четырех-пяти лет.