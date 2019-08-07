Представители WorldSkills Russia проведут аудит дагестанских колледжей

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Представители союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в ближайшие дни проведут аудит материально-технической базы колледжей республики на их соответствие международным стандартам WorldSkills. Об этом сообщил в среду ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Министерства труда Дагестана, руководитель координационного центра WorldSkills Russia в Дагестане Шамиль Магомедов.

"Дагестан завтра посетят сотрудники управления регионального развития союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)" Максим Дмитриев, Надежда Карева и Александра Ходакова. Они проведут в регионе анализ материально-технической базы профессиональных образовательных организаций на соответствие их стандартам WorldSkills", - сказал Магомедов.

По его словам, аудит будет проходить в течение двух дней. "Всего планируется проверить девять колледжей и один учебно-производственный комбинат в городах Махачкала, Каспийск и Буйнакск. Выявленные по итогам аудита нарушения и недочеты будут устраняться", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что данная проверка организована по поручению председателя правительства Дагестана Артема Здунова на июльском совещании по вопросам развития движения WorldSkills в республике.

Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел 28-29 апреля 2016 года. Два дня 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по 14 компетенциям. Соревнования на четвертом чемпионате WorldSkills в республике в 2019 году прошли по более 40 компетенциям.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства - как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к движению в 2012 году. Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.