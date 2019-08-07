{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Представители WorldSkills Russia проведут аудит дагестанских колледжей

Всего на соответствие стандартам WorldSkills планируется проверить девять колледжей и один учебно-производственный комбинат в городах Махачкала, Каспийск и Буйнакс

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Представители союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в ближайшие дни проведут аудит материально-технической базы колледжей республики на их соответствие международным стандартам WorldSkills. Об этом сообщил в среду ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Министерства труда Дагестана, руководитель координационного центра WorldSkills Russia в Дагестане Шамиль Магомедов.

"Дагестан завтра посетят сотрудники управления регионального развития союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)" Максим Дмитриев, Надежда Карева и Александра Ходакова. Они проведут в регионе анализ материально-технической базы профессиональных образовательных организаций на соответствие их стандартам WorldSkills", - сказал Магомедов.

По его словам, аудит будет проходить в течение двух дней. "Всего планируется проверить девять колледжей и один учебно-производственный комбинат в городах Махачкала, Каспийск и Буйнакск. Выявленные по итогам аудита нарушения и недочеты будут устраняться", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что данная проверка организована по поручению председателя правительства Дагестана Артема Здунова на июльском совещании по вопросам развития движения WorldSkills в республике.

Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел 28-29 апреля 2016 года. Два дня 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по 14 компетенциям. Соревнования на четвертом чемпионате WorldSkills в республике в 2019 году прошли по более 40 компетенциям.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства - как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к движению в 2012 году. Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Чемпионат WorldSkills
АСИ намерено проводить аккредитацию не менее 100 центров компетенций WorldSkills ежегодно
Агентство также запускает программу переобучения людей предпенсионного возраста на основе стандартов движения
Читать полностью