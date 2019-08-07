Более 3 тыс. процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года по ОМС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) выполнили подмосковные врачи с начала текущего года, за этот период в результате ЭКО родилось около 900 детей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московский области.

"За семь месяцев 2019 года в Московской области проведено свыше 3 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения в рамках ОМС. Кроме того, в указанный период в результате ЭКО родилось почти 900 малышей", - говорится в сообщении.

Как отметила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова, длительность ожидания процедуры по ОМС составляет не более 30 дней.

"В Подмосковье ведется активная поддержка тех женщин, которые мечтают о материнстве, но по каким-то причинам не могут забеременеть естественным путем. В этом году увеличена квота на ЭКО - в регионе планируется выполнить 5,6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения. Важно, что получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту", - процитировали в сообщении Мухтасарову.

Ранее сообщалось, что в прошлом году было запланировано и проведено порядка 4,8 тыс. процедур ЭКО.