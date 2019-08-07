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СМИ: более 90 рейсов British Airways отменены из-за системного сбоя

Авиакомпания просит клиентов приезжать в аэропорты заранее

ТАСС, 7 августа. Более 90 рейсов британской авиакомпании British Airways отменены в лондонских аэропортах из-за сбоя в электронной системе компании. Об этом сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си.

По ее сведениям, в аэропорту Хитроу отменен 81 рейс, еще 10 рейсов - в Гатвике. Кроме того, около 200 рейсов авиакомпании задержаны.

Ранее в среду авиакомпания сообщила, что отмечаются перебои в работе системы электронной регистрации на ее рейсы. British Airways просит клиентов приезжать в аэропорты заранее.

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