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Северный Кавказ

Новый "Энергокласс" в КЧР поможет в профориентации школьников

Проект группы "Русгидро" направлен на популяризацию профессии энергетика, знакомство учащихся с гидроэнергетической отраслью и поддержку инженерно-технического творчества

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Новый "Энергокласс", который откроется на базе Технологического колледжа в городе Черкесске Карачаево-Черкесии, будет содействовать профориентации школьников и популяризации энергетической профессии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального филиала компании "Русгидро".

"Целями проекта ["Энергокласса"] являются профессиональная ориентация школьников 9-11-х классов, популяризация профессии энергетика, знакомство с гидроэнергетической отраслью и деятельностью группы "Русгидро", а также поддержка инженерно-технического творчества учащихся", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, проект будет реализован в 2020 году на базе Технологического колледжа города Черкесска. Он станет десятым "Энергоклассом" компании в стране, в числе городов также: Волжск, Невинномысск, Новочебоксарск, Новосибирск, Балаково, Рыбинск и поселки Черемушки и Новобурейский.

Обучающая программа в "Энергоклассе" будет разработана согласно возрастным особенностям школьников. В новом классе будут преподаваться основы гидроэнергетики, геология, гидравлика, гидрология, энергоснабжение и энергоэффективность, история энергетики. Также учащиеся смогут посещать энергообъекты. Занятия будут проводиться специалистами компании и преподавателями образовательных учреждений.

По информации компании, проект реализуется компанией с 2010 года, за это время более 400 детей прошли обучение в "Энергоклассах", 85% из них продолжили обучение по профильным направлениям в высших учебных заведениях.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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