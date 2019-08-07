Росстат назвал основные причины увольнений в России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты Росстата выяснили основные причины незанятости россиян. Статистика актуальна за первый квартал 2019 года, речь в ней идет о безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа).

По данным ведомства, 16,1% опрошенных оставили предыдущее место работы из-за сокращения штата, ликвидации предприятия или своего дела. По собственному желанию уволились 26,6%, чуть более 6% закончили работать по причине окончания действия трудового договора. 0,3% не работали после увольнения из Вооруженных сил.

Чуть больше четверти безработных россиян (26,8%) указали другие причины.