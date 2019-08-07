Изображения значимых сражений Великой Отечественной войны украсят главный храм ВС РФ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Скульпторы и художники изобразят значимые сражения Великой Отечественной войны на стенах главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны.

"Скульптор Виталий Шанов работает над вратами главного храма ВС РФ и барельефами, на которых будут отображены все наиболее значимые битвы Великой Отечественной войны", - отметили в военном ведомстве.

"Мы можем работать практически круглосуточно, современные технологии нам это позволяют. В мастерской мы делаем большие щитовые панно по утвержденным эскизам и моделям, которые увеличиваем в нужный мастштаб и работаем над элементами: ликами, кистями, складками одежды", - цитирует ведомство Шанова.

Битва за Сталинград, освобождение Севастополя, подвиг панфиловцев, оборона Москвы, водружение знамени Победы над рейхстагом и многие другие известные события войны будут запечатлены в храме. Сейчас работа над барельефами в глине завершается, изображения проходят процедуру формовки и их готовят к отливке и сборке в бронзе. Готовые элементы доставят к месту строительства храма, где они будут окончательно собраны и установлены.

В мастерской Шанова также ведется работа по созданию врат. Их высота составит 12 м, ширина - 7 м. При этом северные ворота будут посвящены начальному этапу войны, а южные - победе."Мы уже завершили работу в мягком материале (глине) над статуями Александра Невского и Дмитрия Донского. Они в финальной фазе, в ближайшее время приступим к снятию форм. Скульптуры будут размещены над северными вратами главного храма ВС РФ", - отметил Шанов. Большие врата будут открываться только во время праздничных, торжественных событий. В остальное же время прихожане будут проходить в храм через малые ворота, высота которых достигает 5,5 м, а ширина - 4 м.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации возводится на добровольные пожертвования в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Его открытие ожидается в 2020 году. Предполагается, что Главный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.