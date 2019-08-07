Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду журналистам министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

Ранее в марте на заседании Госсовета Крыма обсуждали планы продать бывшую госдачу. Средства от продажи должны пополнить доходную часть бюджета республики.

"[Госдача] продана. За 1,2 млрд [рублей]. Пока юридическое лицо вам не могу сказать", - рассказала Анюхина.

Согласно открытым источникам, госдачу "Глициния" в поселке Нижняя Ореанда построили в 1955 году. В настоящее время она преобразована в пансионат, на территории которого расположен садово-парковый ансамбль площадью 27 га и собственный 700-метровый пляж.