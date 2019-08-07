{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователи проверяют двух осужденных на причастность к убийству Михаила Круга

Один из них, по данным источника, приговорен к пожизненному лишению свободы
Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери Александр Солодков/ТАСС
Описание
Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери
© Александр Солодков/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют двух мужчин, осужденных за иные преступления, на причастность к убийству певца Михаила Круга в 2002 году. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия проводятся в Твери с двумя возможными подозреваемыми. Они отбывают наказание за иные преступления, один из них приговорен к пожизненному лишению свободы. Их доставили в Тверь для участия в следственных мероприятиях, устанавливается их причастность к убийству", - сказал собеседник агентства. На месте работают следователи и сотрудники уголовного розыска.

Накануне сестра певца и исполнительный директор Фонда творческого наследия Михаила Круга Ольга Медведева сообщила ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент в доме в Твери, где был убит певец. В этом доме сейчас проживает сама Медведева. Управление МВД и следственное управление СК по Тверской области информацию о следственных действиях по делу Круга пока не комментируют.

Михаил Круг был застрелен в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. По данным правоохранительных органов, в дом певца ворвались двое в масках с огнестрельным оружием. В ходе нападения он получил ранение в грудь и скончался по пути в больницу.

Самые известные песни Михаила Круга - "Владимирский централ", "Жиган-лимон", "Мадам", "Зеленый прокурор".

Теги
Тверская область
Ученые: определенные гормоны могут привести к снижению веса и уровня сахара в крови
Для подтверждения своей гипотезы ученые провели специальное исследование, в котором приняли участие около 70 пациентов
Читать полностью