Инвалид по зрению создала турпроект для людей с ограниченными возможностями в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Туристический проект для людей с ограниченными возможностями "Доступный туризм" создала в Дагестане инвалид по зрению Саида Гаджиева, которая планирует презентовать свой проект на форуме "Машук". Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Республиканского молодежного центра занятости "Успех" Минтруда Дагестана.

"На молодежном форуме "Машук", который пройдет в Пятигорске с 9 по 30 августа, будет представлен проект "Доступный туризм", направленный на создание программы туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Автор проекта - инвалид по зрению Саида Гаджиева из Дагестана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут проекта охватывает такие туристические направления Кавказа, как Дербент, Гунибский район, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум, села Балхар и Кубачи. "Также запланировано посещение музыкальных мероприятий и культурных событий. Для удобства путешественников предполагается установка специальных сенсоров и приспособлений", - уточнил представитель пресс-службы.

По его словам, идея создать туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями возникла у Гаджиевой, когда она проходила практику в Минтуризме Дагестана и посетила многие туристические объекты региона. Проект уже поддержали дагестанские Министерство по туризму и народным художественным промыслам, Министерство труда и социального развития, Министерство по делам молодежи, а также отделения Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих в Дагестане, Центр инклюзивного туризма Санкт-Петербурга и несколько дагестанских турфирм.

"Я поняла проблему изнутри - мне самой пришлось столкнуться со сложностями просмотра некоторых туристических мест. Я осознала, что люди с ограниченными возможностями здоровья мало путешествуют, так как для них нет соответствующих условий. Этот проект позволит участникам лучше познать окружающий мир, получить положительные эмоции, преодолеть внутренние и внешние барьеры, с которыми они сталкиваются в общении", - процитировали Гаджиеву в пресс-службе.

Проект "Доступный туризм" планируется реализовать с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Предварительно будут проведены тренинги по обучению волонтеров и заключены договоры с туроператорами, а сами поездки будут транслироваться в социальных сетях и на официальном Youtube-канале проекта, заключили в пресс-службе центра "Успех".