В больницы и детские сады Сыктывкара начали досрочно подавать тепло из-за похолодания

СЫКТЫВКАР, 7 августа. /ТАСС/. Досрочная подача тепла в социальные учреждения Сыктывкара началась с 7 августа из-за продолжительного похолодания и дождливого лета. Соответствующее постановление подписала в среду и.о. мэра столицы региона Наталья Хозяинова, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

"Постановление принято в связи с понижением температуры наружного воздуха и несоответствием температуры в помещениях объектов социально-культурной сферы санитарным нормам. Подача тепла в объекты социальной сферы будет начата на территории Сыктывкара, включая Эжвинский район, с 7 августа", - говорится в сообщении.

По информации метеослужбы, с начала этой недели в южных районах республики вновь идут проливные дожди, температура воздуха составляетне более 10-11 градусов тепла.

Ранее на общегородском совещании Хозяинова поручила проработать вопрос досрочного запуска тепла. По данным муниципалитета, на 1 августа жилищный фонд был готов к отопительному сезону на 45%, котельные - на 55% от плана, готовность тепловых, водопроводных и канализационных сетей составляет от 71% до 80%.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе муниципалитета, ранее в адрес мэрии поступали обращения горожан с просьбой подать тепло в детсады. "Большинство социальных учреждений готовы к началу отопительного периода, то есть завершили ремонты и сейчас подают заявки на подключение", - добавили в мэрии.

Похолодание пришло в Коми на месяц раньше привычных сроков, причем, кардинального улучшения погоды в ближайшее время ждать не приходится, рассказала ТАСС начальник отдела Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона Ольга Козак. "В ближайшее время придет уже новый циклон, таких интенсивных дождей, что наблюдаются сейчас, он не принесет, но произойдет заток воздуха с Арктики, и ожидаются заморозки", - сказала представитель региональной метеослужбы.