Проект "Наша рыба" охватил девять городов Мурманской области

ТАСС, 7 августа. Проект "Наша рыба", по которому жители Мурманской области могут приобрести рыбную продукцию по доступным ценам, охватил девять муниципалитетов региона. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"К проекту "Наша рыба" присоединились Кандалакша, Оленегорск и Полярные Зори, теперь рыбу по сниженным ценам можно купить в 17 магазинах в девяти городах области", - написал Чибис.

Ранее к проекту присоединились Мурманск, Мончегорск, Кола, Апатиты, Североморск и Кировск. "Каждый день в магазинах, участвующих в проекте, можно приобрести замороженную рыбу, а по субботам - еще и охлажденную. Проект очевидно пользуется спросом, поэтому мы продолжим его развивать", - написал Чибис.

Программу "Наша рыба" запустили для обеспечения жителей Мурманской области расширенным ассортиментом рыбной продукции по доступным ценам. Правительство региона заключило в начале июня соглашение сроком на три года с последующим продлением с Союзом рыбопромышленников Севера и компанией "Текила джаз", имеющей крупную торговую сеть в регионе.

В обозначенном в документе ассортименте самые популярные у населения виды рыбы - треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь, палтус, а также горбуша. Власти региона обещали снижение цен примерно на 30%.