Собянин поручил внедрить искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин высказался за создание Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС), в "облаке" которого будут храниться все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках. Об этом он заявил в среду на встрече с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики в городской поликлинике номер 191.

Собянин поручил, в частности, завершить цифровизацию службы и подключить всю технику к ЕРИС.

"Очень важная история - создание единого референт-центра, где можно было бы концентрировать снимки МРТ, КТ, маммографов, и там, на этой базе, ставить диагностику, привлекать лучших специалистов, и, что немаловажно, внедрять искусственный интеллект, машиночтение, чтобы помимо человеческого глаза работал и искусственный интеллект для качественной и быстрой диагностики", - рассказал мэр.

По его словам, в настоящее время к этой системе подсоединено уже больше 100 аппаратов, которые подключены к единому радиологическому центру. "Следующий этап - увеличить его мощность в 10 раз. Во-вторых, необходимо повысить качество, в-третьих - дать доступность горожанам в своих медицинских электронных картах получать историю болезни со сложными снимками МРТ, КТ с соответствующими диагнозами. Если раньше мы говорили об этом как о перспективной задаче, то сейчас говорим как о задаче ближайших месяцев - пары лет", - сказал Собянин.

Он также напомнил, что в Москве в последние годы количество исследований МРТ увеличилось в шесть раз. "По сравнению с ведущими странами, городами мы выглядим очень неплохо. Тем не менее, наступил следующий этап: во-первых, мы должны сделать стандарт обеспечения лучевой диагностики наших поликлиник, там еще много устаревшего оборудования, нецифровые рентгенаппараты, плюс - часть оборудования по срокам требует замены. Появилось и новое оборудование, которое должно быть внедрено в наших стационарах и поликлиниках", - отметил мэр.

В связи с этим он также поручил увеличить объемы подготовки специалистов для работы с новым оборудованием.

Система лучевой диагностики в Москве

На встрече главный внештатный специалист лучевой и инструментальной диагностики департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил, что в настоящее время порядка 4 тыс. врачей работают в системе лучевой диагностики департамента, а в целом по Москве проводится около 26 млн лучевых исследований в год.

По его словам, результаты лучевой диагностики будут доступны горожанам через портал mos.ru и через рассылку по электронной почте.

По итогам встречи мэром также приняты решения внедрить во взрослых поликлиниках повышенный стандарт оснащения оборудованием лучевой диагностики, в частности, установить рентгеновские аппараты во всех филиалах поликлиник, где для этого существуют технические возможности.

Кроме того, в ближайшее время планируется закупить 487 единиц цифрового оборудования, в том числе 30 КТ, 31 МРТ, 108 маммографов, 299 рентгеновских аппаратов.