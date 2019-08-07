Калужская область с 2020 года будет раздельно собирать органические и неорганические ТКО

ТАСС, 7 августа. Калужская область в 2020 году перейдет на раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), который будет предусматривать деление на органику и неорганику, сообщил в среду ТАСС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов.

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"Первые шаги в сфере раздельного сбора ТКО по Калуге и Обнинску есть. Мы посоветовались с Российским экологическим оператором, специалистами, и пришли к выводу, что в Калужской области лучше всего применять опыт Подмосковья по сортировке на органическое и неорганическое. Уже в сентябре - октябре внедрим в крупных населенных пунктах, а в следующем году - в деревнях, на территории всего региона", - сказал он.

В середине 2019 года в Калуге установили 50 контейнеров для раздельного сбора отходов: стекла, бумаги и пластика. Пилотный проект показал, что люди достаточно сознательны и готовы сортировать отходы, необходимо только подготовить инфраструктуру.

Калужская область перешла на новую систему обращения с ТКО 1 января 2019 года. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил создать в каждом муниципальном районе площадки для хранения, сортировки и предварительной переработки ТКО, чтобы избежать лишних транспортных расходов. По информации правительства Калужской области, на территории региона действуют 13 полигонов для размещения отходов, еще 14 предприятий имеют лицензию на работы по переработке отходов, четыре из них утилизируют ТБО. Ранее ТАСС сообщал о намерении властей Калуги в течение пяти лет завершить рекультивацию крупнейшего в регионе полигона ТБО - Ждамировского.