Володин: вопрос кадров в районных больницах нужно решать, начиная с работы со студентами

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Решение вопроса обеспечения районных больниц кадрами требует создания условий для студентов, согласившихся при поступлении в медицинские вузы на распределение. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с активом общественных организации и объединений Волгоградской области, реготделения политической партии "Единая Россия".

Спикер напомнил, что действующие нормативные документы позволяют принимать в медицинские вузы до 70% от общего числа тех студентов, кто после окончания учебы будет работать по направлению. "Тех, кого вы отправите по направлению, конкурс [на место в вуз] уже не касается", - пояснил он, уточнив, что после обучения они будут направлены в те центральные районные больницы, городские больницы, поликлиники, от которых они получили направления.

В то же время, продолжил он, линейная реализация такой меры, не помогающая заинтересовать студентов идти по распределению, приводит к тому, что многие такие абитуриенты после окончания учебы "по знакомству" получают открепление. "Главы центральных районных больниц должны нести ответственность персональную за формирование кадрового потенциала", - подчеркнул Володин, призвав главврачей работать с медакадемиями, "договариваться, чтобы те, кто пошел по направлениям, были обеспечены общежитиями". "Все практики студент должен проходить в своих центральных районных больницах, чтобы он вливался в коллектив и чтобы коллектив с ним тоже работал", - считает Володин.

Он также отметил, что необходимо заниматься вопросом обеспечения молодых врачей жильем, а также повышением зарплат. Володин привел в пример Саратовскую область, где установлена нижняя планка заработной платы в размере 23 тыс. рублей для молодых специалистов.

О встрече с партактивом

Открывая встречу, Володин заметил, что озвучиваемые вопросы могут иметь отношение как к региональному, так и к федеральному уровню. "Хотелось бы услышать вопросы, которые больше всего звучат на встречах перед вами, - продолжил спикер. - Что касается вопросов, имеющих отношение к федеральному уровню, государственному - давайте эти вопросы мы с вами обсудим".

По его словам, "в течение избирательной кампании было бы правильно сформировать перечень вопросов, которые прозвучат". "Затем нам обязательно надо собраться, обсудить их в плане реализации на федеральном уровне. И выйти на решение, чтобы у нас обратная связь через коммуникации регионального, местного и федерального уровня работала, и мы бы слышали друг друга", - резюмировал Володин.