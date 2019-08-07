В Адыгее открылся летний языковой лагерь для детей этнических черкесов из Иордании

МАЙКОП, 7 августа. /ТАСС/. Международный летний языковой лагерь, организованный на базе оздоровительного лагеря "Лань" в Адыгее Майкопским государственным технологическим университетом (МГТУ), принял детей этнических адыгов (черкесов) из Иордании, сообщила ТАСС в среду проректор по научной работе и инновационному развитию университета Татьяна Овсянникова.

"Летний детский языковой лагерь открыт по инициативе руководства университета в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между МГТУ и образовательными и общественными организациями Иордании. Его цель - обучение детей этнических черкесов из Иордании адыгейскому языку и их знакомство с исторической родиной - Адыгеей. Участниками лагерной смены, которая продлится до 29 августа, стали десять детей в возрасте от 9 до 14 лет", - сказала она.

Иорданская сторона поддержала идею организации пребывания детей соотечественников в Адыгее с возможностью совмещения их отдыха и языковой практики. На протяжении трех недель для воспитанников лагеря преподаватели университета будут проводить ежедневные двухчасовые учебные занятия по адыгейскому языку. Для детей из Иордании будет организована экскурсионная программа, которая позволит гостям познакомиться с природой Адыгеи, культурой и традициями народов республики, пояснила Овсянникова.

"Юные этнические адыги вместе со своими российским сверстниками будут участвовать в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, проводимых для отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Лань". Неформальное общение поможет не только укрепить языковую практику, но и получить массу положительных эмоций, найти новых друзей", - отметила собеседница агентства.

Впервые организованный МГТУ международный летний языковой лагерь открылся в 2016 году на базе санатория "Кавказ", участниками лагерной смены стали 20 детей из Ливана в возрасте 7-17 лет.

После Кавказской войны адыги были подвергнуты массовой депортации в пределы Османской империи, из-за которой на исторической родине осталось менее 5% коренного населения. Сегодня представители черкесских народов - кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги - проживают в четырех регионах России: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Краснодарском крае, а также более чем в 50 зарубежных странах. Адыгея за последние два десятилетия приняла около 2 тыс. этнических адыгов, вернувшихся из сербского края Косово, а также из Сирии, Турции, Израиля, Иордании и других стран Ближнего Востока.