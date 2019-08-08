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Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Опрос показал, что наибольшей популярностью пользуются британские и шотландские кошки
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© Wang He/Getty Images

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Британские и шотландские кошки пользуются наибольшей популярностью в РФ, при этом большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Об этом свидетельствуют результаты опроса Mail.ru Group, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Несмотря на то, что большинство жителей России заводят беспородных животных - каждая вторая кошка (55%) в стране не имеет определенной породы, - среди породистых питомцев у россиян тоже есть свои любимцы, отметили в пресс-службе.

"Второе место по популярности занимают представители британской породы (11%), затем идут шотландцы (8%). Замыкают пятерку породы мейн-кун (3%) и сибирская (3%)", - говорится в сообщении.

По информации Mail.ru Group, большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге. Однако самыми "кошколюбивыми" городами оказались Иваново, Уфа, Казань, Барнаул и Самара - там соотношение кошек и собак в пользу первых.

Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. Котов чаще всего называют: Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.

По данным пресс-службы компании, опрос был проведен по случаю Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа. Проект "Питомцы Mail.ru" проанализировал данные около 18 тысяч владельцев кошек.

 

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