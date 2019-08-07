Utair оштрафовали за продажу 13 авиабилетов матери двоих детей-инвалидов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair привлечена к административной ответственности за покупку матерью двух детей-инвалидов из Хабаровского края 13 билетов на рейс из Кургана в Москву. Об этом ТАСС сообщили в среду в Уральской транспортной прокуратуре.

В феврале этого года на телеканале "Россия-1" появился сюжет о том, что жительница Хабаровска была вынуждена приобрести для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов на рейс Курган - Москва авиакомпании Utair. Сумма билетов вместо запланированных 16 тыс. рублей превысила 60 тыс. Авиаперевозчик заявлял журналистам, что социальные службы не связывались с компанией, чтобы обсудить условия перевозки маломобильных пассажиров.

"Авиакомпания Utair оштрафована на общую сумму 50 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ ("Обман потребителей") и ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ ("Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации"). Кроме того, когда возникла данная ситуация, прокуратура выявила нарушения и направила представление Utair, но перевозчик не согласился с ним. По данному факту по ст. 17.7 КоАП РФ ("Невыполнение требований прокурора") авиакомпания привлечена к штрафу 50 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Utair ТАСС сообщали, что нарушений в действиях авиакомпании из-за покупки женщиной большого количества авиабилетов нет. Как уточнили в авиакомпании, для перевозки матери с двумя детьми потребовалось 13 мест: одно - для взрослого, три - для одного ребенка с гипсом и девять - для второго ребенка на носилках. Также Utair заменил самолет на тот, где были места для носилок.