Сообщение об угрозе в аэропорту Архангельска не подтвердилось

ТАСС, 7 августа. Анонимное сообщение об угрозе в международном аэропорту Архангельска не подтвердилось, сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Ваге Петросян.

"Был звонок, проведена эвакуация, но у нас все в порядке. Правоохранительные органы отработали, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из здания эвакуировали сотрудников аэропорта и двух человек, которые не были пассажирами, это были встречающие или провожающие.

"Сбоев в расписании нет", - сказал гендиректор аэропорта.