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Сообщение об угрозе в аэропорту Архангельска не подтвердилось

Инцидент не привел к сбою в расписании аэропорта

ТАСС, 7 августа. Анонимное сообщение об угрозе в международном аэропорту Архангельска не подтвердилось, сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Ваге Петросян.

"Был звонок, проведена эвакуация, но у нас все в порядке. Правоохранительные органы отработали, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из здания эвакуировали сотрудников аэропорта и двух человек, которые не были пассажирами, это были встречающие или провожающие.

"Сбоев в расписании нет", - сказал гендиректор аэропорта.

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