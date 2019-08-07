Волонтерский отряд для поиска пропавших и помощи при ЧП планируют создать в НАО

НАРЬЯН-МАР, 7 августа. /ТАСС/. Добровольческий отряд, специализирующийся на поисках пропавших людей, а также на помощи населению при природных катаклизмах и ЧП, планируют создать в Ненецком автономном округе. Об этом ТАСС сообщила куратор проекта "#ДоброволецНАО" Наталья Дуркина.

"У нас пока не хватает волонтеров-поисковиков, поисково-спасательного добровольчества. В данный момент мы пытаемся запустить этот процесс. В наших планах создание волонтерского отряда в Нарьян-Маре", - сказала Дуркина.

Как рассказал ТАСС заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Ненецкому автономному округу Евгений Бирюков, добровольцы уже имеют опыт поиска пропавших в регионе. "Мы проводим с добровольцами мероприятия как по розыску несовершеннолетних, так и по поиску без вести пропавших. В 2014 волонтеры нашли несовершеннолетнего, в 2015 году у нас волонтеры нашли мужчину, к сожалению, покойного, в 2016 и 2017 годах привлекались к поискам людей по одному разу", - сказал ТАСС Бирюков, отметив, что в случае организации отряда его членов также могут привлечь к работе.

Также положительно к инициативе отнесли в региональном Главном управлении МЧС. "Сложно переоценить значимость такой организации в Ненецком автономном округе, где каждый спасатель или пожарный на вес золота. Что касается возможности участия добровольцев в условиях чрезвычайных ситуаций, они могут участвовать в мероприятиях по защите населения, но после прохождения соответствующей подготовки и аттестации. Если такая организация состоится, региональное управление МЧС России будет рассматривать вопрос организации взаимодействия с ней", - отметил замначальника отдела организации оперативной службы (ЦУКС) ГУ МЧС по региону Андрей Марков.

По его словам, молодые люди из числа добровольцев могут быть рассмотрены и как кандидаты в профессиональные спасатели, если они сами этого захотят и пройдут соответствующую подготовку: "Любой руководитель, при рассмотрении кандидатуры на вакантные должности в своей организации заинтересован в итоге получить компетентного и преданного делу сотрудника. Поэтому, в перспективе, ребята, проявившие себя, будут иметь преимущества перед другими кандидатами".