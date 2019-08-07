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"ВКонтакте" запустила музыкальные стикеры в историях

В своих историях можно добавлять фрагменты из треков с личной страницы, а из чужих забирать треки в свой плейлист

Пользователи "ВКонтакте" получили возможность добавлять в истории музыкальные стикеры, сообщили в пресс-службе соцсети.

"Пользователи и сообщества могут добавлять фрагменты из треков в свои истории, а песни из любых историй - в свои плейлисты", - говорится в сообщении.

Соцсеть стала первой российской платформой, использующей для такой функции базу собственного музыкального сервиса. "Чтобы добавить песню, нужно прикрепить к истории стикер "Музыка", - уточнили в пресс-службе. Треки для историй пользователи смогут найти через поиск или в подборках "Популярное", "Новинки" и "Выбор редакции".

 

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