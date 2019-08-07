Власти Липецкой области намерены развивать сеть фельдшерских пунктов на предприятиях

ЛИПЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области хотят развивать сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для сотрудников предприятий региона. Об этом сообщил в среду временно исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов на церемонии открытия после капитального ремонта одного из таких пунктов при Липецком силикатном заводе.

"Это прекрасный пример сотрудничества власти и бизнеса. К сожалению, пока у нас не так много руководителей, которые заботятся о здоровье работников своего предприятия и членов их семей", - сказал Артамонов.

Он отметил, что сеть пунктов, подобных тому, что открылся на заводе, должна быть расширена. По словам врио главы региона, заводской ФАП стал структурным подразделением поликлиники № 9 Липецка. Его помещения были отремонтированы и приведены в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам силами самого предприятия.

В пресс-службе областной администрации ТАСС сообщили, что в ФАПе размещены кабинеты амбулаторного приема, вакцинопрофилактики, физиотерапевтический кабинет, смотровой и процедурный кабинеты. Также здесь имеется все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи: электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр.

"С целью обеспечения доступности и надлежащего качества первичной медико-санитарной помощи для населения будет организован прием участкового врача терапевта", - добавил собеседник агентства.