Минздрав прокомментировал публикации о срыве госзакупок лекарств

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России отдельно разбирается с каждым случаем срыва госзакупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), однако считает их причиной неверную трактовку действующего законодательства заказчиками. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что четверть госзакупок ЖНВЛП сорвана, количество несостоявшихся госзакупок выросло с 31,8 тыс. до 60,8 тыс.

"В целях корректного применения методов расчета начальной максимальной цены контракта и недопущения увеличения количества несостоявшихся аукционов Минздравом России были проведены переговоры с производителями и поставщиками лекарственных препаратов, неоднократные видеоселекторные совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в том числе по вопросу определения НМЦК. Каждый отдельный случай срыва государственных закупок лекарственных препаратов на уровне субъекта Российской Федерации тщательно разбирается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Минздравом были даны разъяснения для заказчиков и поставщиков по вопросу использования цен, переход на которые в 2019 году осуществляется поэтапно, но заказчики при определении цены зачастую использовали справочные значения. "Неверное толкование заказчиками норм законодательства в сфере закупок, в том числе лекарственных препаратов, приводит к увеличению количества несостоявшихся аукционов на закупку лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации", - добавляют в пресс-службе.

Ранее сообщалось о срывах аукционов на поставки препарата "Ламивудин" в регионах, предназначенного для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Минздрав трижды объявлял аукционы с периодичностью в два месяца, но они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок поставщиков. Тогда же сообщалось, что Минздравом России принимаются меры для стабилизации ситуации по вопросу дефицита "Ламивудина".