Минприроды может попросить кабмин о допфинансировании сети мониторинга окружающей среды

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин может обратиться к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой о дополнительном финансировании для увеличения сети мониторинга окружающей среды. Об этом Кобылкин сообщил журналистам в среду.

"У нас есть все возможности проверять [превышение уровня ПДК] и, на самом деле, сеть Росгидромета по определению радиоактивных выбросов будет увеличиваться по всей России", - сказал Кобылкин. При этом он добавил, что уровень радиации в районе парка Коломенское в черте Москвы соответствует норме.

"Ничего там такого нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, расширение сети мониторинга окружающей среды будет проводиться по всей стране в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", однако может потребовать дополнительного финансирования.

"Это будет в рамках "Чистого воздуха". Сегодня между станциями, условно, 50 км, мы 25 км сделаем. Мы в общем будем делать метеосеть такую, чтобы могли четко определить приближение того или иного негативного природного явления. Сейчас, как показывает практика, мы [это] определяем примерно за неделю, а надо за месяц, за два, за три. [Это нужно], чтобы субъекты могли, в том числе, провести, например, эвакуационные работы в случае наводнения", - сказал министр.

"Я думаю, что обращусь к председателю правительства за дополнительным финансированием на увеличение сети мониторинга", - добавил он.

Территория у Коломенского

Ранее 11 июля в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы поясняли, что на территории рядом с очистными сооружениями МЗП и на склоне берега Москвы-реки западнее железнодорожного моста у платформы "Москворечье" "имеются участки с особыми экологическими условиями", но при создании хорды они не будут затронуты, а пресс-служба "Радона" 12 июля сообщила, что обнаруженные около завода участки с радиационным загрязнением не представляют угрозы для живущего поблизости населения и не загрязняют воду. Специалисты следят за этой территорией и передают данные властям Москвы.