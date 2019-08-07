Петербургский омбудсмен начал проверку сообщений об избиениях в "Крестах" в Колпине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге начал проверку, связанную с публикациями СМИ об избиениях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО "Кресты" в Колпине. Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.

"Мы начали проверку по сообщениям СМИ об избиении заключенных, уже подготовили запросы начальнику УФСИН, в прокуратуру, в том числе в СИЗО. Также мы на связи с общественной наблюдательной комиссией (ОНК), хотим к ним обратиться, чтобы они уделили внимание этому вопросу", - сказала собеседница агентства.

По словам Штанниковой, в аппарат уполномоченного не поступали заявления о применении физической силы к содержащимся в СИЗО-1.

Ранее сообщалось, что для проверки публикаций СМИ об избиениях заключенных в СИЗО "Кресты" в Колпине на место отправилась комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Также, по данным источника в правоохранительных органах, проверку по факту появившихся в интернете публикаций о применении физической силы к арестованным начала прокуратура Петербурга.