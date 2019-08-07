В Минстрое прокомментировали идею включать отопление летом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Решение о подаче тепла на отдельные объекты до начала отопительного сезона принимают главы муниципальных образований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Как ранее сообщали СМИ, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру строительства и ЖХК Владимиру Якушеву предложение включать центральное отопление летом, если температура опускается ниже нормы.

"Полномочия по началу и завершению отопительного периода возложены на глав муниципальных образований. До начала сезона есть случаи принятия решений о подаче тепла на отдельные объекты по решению главы муниципального образования, но все это зависит от наличия технологической возможности", - отметили в пресс-службе.

В Минстрое добавили, что лето является межотопительным периодом для большинства регионов, когда проходит подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме.

Также, как сказала ТАСС исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, в России действуют санитарные нормы, согласно которым, если на улице пять дней подряд среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла, то отопление нужно включать обязательно.