В некоторых регионах Центральной России ожидаются сильный ветер, грозы и потепление

ТАСС, 7 августа. Сильный ветер, дождь и грозы ожидаются в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО). По данным местных гидрометцентров, погода ухудшится в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях.

"В Орловской области погода испортится в ночь на четверг [8 августа] - порывы ветра будут достигать 20 м/с, в четверг и пятницу [9 августа] ожидаются дожди, грозы. При этом в регионе значительно потеплеет по сравнению с прошедшими тремя сутками - ночью до плюс 16, днем до плюс 26 градусов", - сообщили ТАСС в областном гидрометцентре. ГУ МЧС по Калужской области также предупреждает о ветре до 19 м/с, ливневых дождях и грозах. Воздух днем прогреется до плюс 21 градуса, ночью - до 16 градусов тепла.

Штормовое предупреждение объявлено в Тульской области. По данным регионального гидрометцентра, порывы ветра могут достигать 25 м/с, в ближайшие два дня в регионе до плюс 22 градусов днем, плюс 15 градусов ночью, возможны дожди. Осадки ожидаются и в Брянской, Смоленской, Тверской областях, ветер - около 10 м/с, порывы могут достигать 18 м/ с. Синоптики в этих регионах прогнозируют, что температура воздуха днем будет держаться на отметке плюс 22 градуса, ночью - плюс 17 градусов, однако в Тверской области 9 августа похолодает до плюс 16 градусов днем и плюс 11 градусов ночью.

В Черноземье в середине недели влияние холодного циклона начнет слабеть, воздух будет поступать не с акватории северных морей, а с более теплой Атлантики. В Воронежской области 8 и 9 августа днем до плюс 26 градусов, ночью - около плюс 16 градусов. В соседние Тамбовскую и Курскую области тоже придет тепло - 8 и 9 августа воздух прогреется до плюс 25-28 градусов. При этом в четверг в обоих регионах местами возможны дожди с грозами и сильным ветром до 19 м/c.

Теплее всего, по данным регионального гидрометцентра, будет в Белгородской области: днем 8 августа - до плюс 29 градусов тепла, ночью - около плюс 20 градусов, ветер 16 м/ с, без осадков. В Липецкой области плюс 25 градусов днем, плюс 18 градусов ночью, в четверг возможны дожди, грозы, ветер до 20 м/с. Чуть прохладнее в Ивановской области - 22 градуса тепла днем, плюс 17 градусов - ночью, 9 августа ожидаются дожди с грозами.

В Костромской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью - до плюс 9 градусов, днем - около плюс 19 градусов. Осадки, по данным гидрометцентра региона, пройдут и в Ярославской области, ветер - до 9 м/с, ночью температура опустится до плюс 12 градусов, днем потеплеет до плюс 23 градусов. Ветрено и дождливо будет во Владимирской и Рязанской областях, температура - до плюс 25 градусов днем и плюс 15 градусов ночью.