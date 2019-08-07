Поисковики из Москвы, Казани и Риги собрались под Псковом на молодежной "Вахте памяти"

ПСКОВ, 7 августа. /ТАСС/. Поисковики из разных регионов России, в том числе из Москвы, Казани, Сыктывкара, а также из Риги собрались у деревни Новохатск Невельского района Псковской области, где начала работу международная молодежная "Вахта памяти". Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, опубликованном в среду.

"Юные поисковики приехали из Москвы, Казани, Саратовской области, Сыктывкара, Республики Коми, Риги. Также традиционно в мероприятии участвуют представители Пскова, Невеля и Великих Лук. Самому младшему участнику "Вахты памяти" исполнилось четыре года. Ребята с родителями живут в палаточном лагере на берегу озера Белое", - отмечается в сообщении.

Всего в молодежной "Вахте памяти" в Псковской области принимают участие порядка 100 человек, она продлится до 15 августа. Поисковики будут работать на участке, где во время Великой Отечественной войны находился полевой госпиталь медико-санитарного батальона. Кроме того, в течение недели организаторы мероприятия будут проводить для подростков практические курсы по введению в профессию поисковика.

"Старшеклассники примут участие в раскопках на местах, где, по нашей информации, могут находиться останки советских воинов. Также для ребят подготовлена культурно-массовая программа: спортивные состязания, традиционные вечера рассказов и песен у костра", - приводит пресс-служба слова руководителя поискового отряда "Гвоздика" Владимира Михайлова.